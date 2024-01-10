Рим, 10 января, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал решить украинский вопрос путём дипломатии. Как он отметил 10 января, западная поддержка Киева имеет решающее значение в обеспечении переговоров.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он заявил, что украинская сторона ничего не достигла в ходе ведения боевых действий и этот момент следует воспринимать здраво.

«С такой точки зрения кажется правильным, что пришло время не только для военной поддержки, но и для дипломатии, поскольку с обеих сторон поступает ряд важных сигналов», — процитировало Крозетто агентство Reuters.

Он отметил, что Москва понемногу демонстрирует готовность к переговорам, но Киев кажется всё менее готовым к компромиссам. Необходимо учитывать все обстоятельства на пути к мирному урегулированию и нормализации российско-украинских отношений и отношений с Западом, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось. Он сообщил, что потери личного состава украинской армии в ходе него достигли десятков тысяч бойцов. Глава Минобороны Сергей Шойгу позднее также заявил, что боевой потенциал ВСУ заметно снизился из-за эффективных действий российских военных, а тотальная украинская мобилизация и помощь Запада не изменили ситуацию, а стали показателем отчаяния и лишь увеличивают потери украинских сил. 26 декабря он официально доложил Путину об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ.

О готовности России к переговорам по Украине российские власти также заявляли неоднократно, однако подобной готовности со стороны Киева или западных партнёров ни разу не встречали. В октябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленскийподписал указ о невозможности переговоров с президентом Путиным. В сентябре 2023 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал отсутствие предпосылок к переговорам. Путин 18 октября похвалил Киев, начавший задумываться о переговорном процессе, но отметил, что этого недостаточно. Глава государства призвал украинскую сторону к совершению конкретных действий.