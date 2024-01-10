Тверь, 10 января, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Более 80 тысяч культурно-массовых мероприятий состоялось в Тверской области в 2023 году. Итоги реализации государственной программы «Культура Тверской области» в минувшем году, а также планы на текущий год и на период до 2029-го обсудило сегодня, 10 января, правительство региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области 10.01.24

«Сегодня мы гордимся огромным культурным наследием нашего народа, нашей страны, — заявил он. — Работа по укреплению и развитию сферы культуры в Тверском регионе должна продолжать эти традиции». Глава региона подчеркнул, что важно обеспечить возможности для реализации жителями Верхневолжья, «особенно детьми, своих талантов и творческих способностей, содействовать воспитанию молодежи».

Всего в прошлом году в Тверской области прошло более 80 тыс. культурно-массовых мероприятий, половина из которых — для детской аудитории. Число посещений культурных событий в Тверской области превысило 17 млн — это наивысший показатель с 2019 года. К 2029-му планируется увеличить его до 36 млн. По словам Игоря Рудени, необходимо не просто увеличивать количество посетителей и число мероприятий в сфере культуры, а добиваться повышения их качества.

«Важно чествовать человека труда, наших многодетных матерей и отцов, военнослужащих, людей, которые носят форму, — отметил губернатор. — Чтобы эти темы раскрывались во всех наших программах, книгах, просветительских проектах. Мы должны воспитываться по камертону отечественной культуры. Какова культура — таковы и наши будущие поколения, их приоритеты и ориентиры, отношение к стране, жизни и семье».

Отраслевая региональная госпрограмма включает несколько направлений работы, в том числе по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту «Культура»: развитие инфраструктуры учреждений, создание условий для реализации творческого потенциала жителей, цифровизация отрасли.

По итогам прошлого года проведены работы по модернизации Тверского театра кукол, оснащению областного драмтеатра. Новые музыкальные инструменты и оборудование получили четыре детские школы искусств — в Торжке, Кимрах, Старице и Лихославле. Отремонтированы четыре сельских дома культуры в Андреапольском, Калязинском, Кимрском и Торопецком округах. Создано два виртуальных концертных зала — в Старице и Осташкове.

В Тверской области появились новые места притяжения жителей и туристов — музей живописи Валентина Сидорова«На теплой земле» в Твери, памятники вице-адмиралу В. А. Корнилову в Старице, первому командующему РВСН М. И. Неделину в ЗАТО Озерный и другие объекты.

Кроме того, велась работа по укреплению материально-технической базы домов культуры в муниципалитетах, приобретению автоклубов, обустройству новых экспозиций в местных музеях, развитию библиотек, поддержке молодых талантов, работников учреждений культуры.

Новое развитие получили культурно-просветительские проекты. К примеру, расширена программа «Нас пригласили во дворец» — в нее включено посещение филармонии и театров Тверской области. Верхневолжье в 2023 году стало площадкой масштабного фестиваля исторических фильмов «КиноВече» с участием российских звезд.

«Первое, на что обратил внимание при рассмотрении госпрограммы, — это число мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, особенно молодого поколения, — отметил директор московского театра «Современник» Юрий Кравец. — Важно, что упор сделан на мероприятиях, посвящённых Великой Отечественной войне, истории Тверской области. Для себя отметил: получается, что каждый житель области в среднем восемь раз побывал на мероприятиях, проводимых минкультуры региона. Мы много ездим по стране, интересуемся такими данными. Это очень большой показатель».

Игорь Руденя предложил совместно с «Современником» реализовать в Тверской области проект по выездным гастролям театра в Верхневолжье, чтобы познакомиться с высоким искусством могли как можно больше жителей.

Директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Александр Школьник подчеркнул — Тверская область имеет все возможности, чтобы войти в число лидеров Центрального федерального округа по реализации национального проекта «Культура» благодаря огромному потенциалу: здесь расположены интересные музеи, бесценные памятники архитектуры, духовные обители. По мнению Александра Школьника, важно масштабировать опыт реализации проектов, представленных на заседании, на федеральный уровень.

В госпрограмме на 2024–2029 годы предусмотрено продолжение мероприятий по развитию современной культурной среды Верхневолжья.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, в 2024 году регион отметит несколько знаковых дат: 950-летие первого летописного упоминания города Торопца, 225-летие со дня рождения А. С. Пушкина и другие, в регионе будет организован целый спектр мероприятий, в том числе в рамках Года семьи, которые объединят на культурных площадках детей и взрослых, жителей и гостей Верхневолжья.