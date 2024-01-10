Белгород, 10 января, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В Белгороде отменили ранее объявленное предупреждение об авиационной опасности. Об этом 10 января сообщила белгородская мэрии в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«РСЧС: город Белгород, отбой авиационной опасности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, днём 10 января жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности. До этого мэрия 3 января также предупреждала жителей города и Белгородского района об авиационной опасности.

Украинская армия 30 декабря произвела ракетный удар по центру Белгорода. В результате этого погибли 25 мирных жителей и ещё свыше ста человек получили ранения. Позднее ВСУ продолжили нанесение ракетных ударов и атаки дронов по Белгороду и Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 9 января сообщил, что украинские войска не менее 35 раз за сутки обстреляли территорию региона. 8 января в облцентре сработала система противовоздушной обороны, которая сбила в общей сложности десять воздушных целей.