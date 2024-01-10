Москва, 10 января, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с жителями Чукотки 10 января рассказал о своём карьерном пути от плотника 4-го разряда до главы государства.

Михаил Метцель/ТАСС

«Биография хорошо известна. Школа, университет, правоведение, Ленинградский государственный университет <…> Потом спецшкола КГБ», — заявил Путин в ответ на вопрос о своём образовании.

Глава государства также добавил, что стал плотником 4-го разряда в студенческом отряде, когда работал в Коми. Путин пояснил, что для того, чтобы получать деньги, а по тем временам это было около тысячи рублей, нужно было иметь разряд.

Говоря о дальнейшем карьерном пути, президент заявил, что после спецшколы КГБ была спецподготовка по линии нелегальной разведки, а потом и спецшкола по линии легальной разведки. После этого защитил диссертацию. Стал кандидатом экономических наук, рассказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября, говоря об «окне в Азию», Путин в шутку напомнил, что он плотник четвёртого разряда и знает, как окна строить. Президент таким образом ответил на вопрос об отношениях с Японией. При этом он добавил, что если Япония проявит инициативу в вопросе нормализации взаимоотношений, то Россия готова к сотрудничеству.

В сентябре президент провёл открытый урок «Разговор о важном», в котором приняли участие 30 школьников с выдающимися достижениями в учёбе. На нём Путин рассказал истории из жизни своей семьи. В частности, президент ответил на вопрос о любимом предмете в школе.