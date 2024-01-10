Вашингтон, 10 января, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Американский актер Адан Канто скончался на 43-м году жизни после долгой борьбы с онкологическим заболеванием, сообщил представитель актёра изданию The Hollywood Reporter.

Christopher Smith/ AP/TASS Американский актер Адан Канто

Артист скончался во вторник от рака аппендикса, уточнили его агенты. Его диагноз до последнего момента не публиковали в СМИ.

«Адан обладал глубиной духа, о которой по-настоящему знали немногие. Те, кто видел это мельком, менялись навсегда. Очень многим его будет очень не хватать», — говорится в опубликованном некрологе.

Канто начинал карьеру в Мексике, однако потом переехал в США. За свою карьеру он снялся в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Хребет Дьявола», а также сериалах «Уборщица», «Последний кандидат», «Нарко» и других проектах.

У актёра остались жена Стефани Энн Канто и двое детей.