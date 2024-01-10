Россиянам посоветовали не ждать снижения цен на куриные яйца
Глава Росптицесоюза Бобылева исключила снижение цен на куриные яйца
Москва, 10 января, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Россиянам не стоит ждать снижения цен на куриные яйца. Этот продукт питания вряд ли подешевеет. Такое мнение высказала генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.
«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110–125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», — пояснила она в беседе с «Парламентской газетой».
Бобылева добавила, что сейчас без учёта наценки и расходов розничных сетей даже отпускная цена на яйца составляет 95–105 рублей. При этом завозимая продукция не может повлиять на ситуацию, её количество слишком мало, отметила гендиректор.
По её словам, турецкие и азербайджанские яйца закупают по цене не ниже той, по которой их продают отечественные производители.
Как сообщало ИА Регнум, по данным Росстата на 9 декабря, куриные яйца подорожали в разных регионах от 10 до почти 30%. С начала года подорожание составило 36,5%. В годовом выражении в ноябре яйца подорожали на 40,3%. Резкий рост цен на этот продукт питания вызвал озабоченность Генпрокуратуры и Федеральной антимонопольной службы.
26 декабря Федеральная антимонопольная служба возбудила четыре дела по признакам картельных соглашений в отношении российских производителей яиц. Признаки нарушений закона о защите конкуренции антимонопольщики выявили в действиях компаний в четырёх регионах ― Кемеровской, Воронежской и Ивановской областях, а также Донецкой Народной Республике.
Президент Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря извинился перед россиянами за рост цен на куриные яйца в стране. Он объяснил ситуацию на рынке яиц сбоем в работе правительства.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что цены на куриные яйца выросли не только из-за инфляции. По её словам, есть и общие причины ― высокий рост спроса опережает возможности предложения.
Глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон заявил, что Турция готова поставлять в Россию столько яиц, сколько нужно. Он добавил, что пока поставки оговорили на шесть месяцев, в том объёме, который пожелает принимающая сторона.
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что дефицита куриных яиц в России не наблюдается и не предвидится, а внутренний рынок обеспечен ими более чем полностью.