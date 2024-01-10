Москва, 10 января, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Россиянам не стоит ждать снижения цен на куриные яйца. Этот продукт питания вряд ли подешевеет. Такое мнение высказала генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.

Александр Кряжев /РИА Новости

«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110–125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», — пояснила она в беседе с «Парламентской газетой».

Бобылева добавила, что сейчас без учёта наценки и расходов розничных сетей даже отпускная цена на яйца составляет 95–105 рублей. При этом завозимая продукция не может повлиять на ситуацию, её количество слишком мало, отметила гендиректор.

По её словам, турецкие и азербайджанские яйца закупают по цене не ниже той, по которой их продают отечественные производители.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Росстата на 9 декабря, куриные яйца подорожали в разных регионах от 10 до почти 30%. С начала года подорожание составило 36,5%. В годовом выражении в ноябре яйца подорожали на 40,3%. Резкий рост цен на этот продукт питания вызвал озабоченность Генпрокуратуры и Федеральной антимонопольной службы.

26 декабря Федеральная антимонопольная служба возбудила четыре дела по признакам картельных соглашений в отношении российских производителей яиц. Признаки нарушений закона о защите конкуренции антимонопольщики выявили в действиях компаний в четырёх регионах ― Кемеровской, Воронежской и Ивановской областях, а также Донецкой Народной Республике.

Президент Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря извинился перед россиянами за рост цен на куриные яйца в стране. Он объяснил ситуацию на рынке яиц сбоем в работе правительства.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что цены на куриные яйца выросли не только из-за инфляции. По её словам, есть и общие причины ― высокий рост спроса опережает возможности предложения.

Глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон заявил, что Турция готова поставлять в Россию столько яиц, сколько нужно. Он добавил, что пока поставки оговорили на шесть месяцев, в том объёме, который пожелает принимающая сторона.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что дефицита куриных яиц в России не наблюдается и не предвидится, а внутренний рынок обеспечен ими более чем полностью.