Курган, 10 января, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Подозреваемая в халатности глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию. Как стало известно 10 января, местные депутаты приняли её отставку.

РЕН ТВ

«На внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Кургана Елены Ситниковой. Она ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья», — говорится в сообщении городской администрации в соцсети VK.

Решение Ситниковой члены гордумы поприветствовали аплодисментами.

Временно исполняющей обязанности главы станет первая замглавы города Анастасия Аргышева.

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Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря полиция задержала Ситникову в связи с гибелью 20 человек в результате лесных пожаров в мае 2023 года. Возбудили семь уголовных дел, составили протоколы об административных правонарушениях, у чиновницы и в администрации города провели обыски. Позднее Курганский городской суд избрал Ситниковой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд обязал её являться по вызову следователя или в суд, ей запретили встречаться со свидетелями по делу, кроме близких родственников, и другими обвиняемыми. Тогда в отношении Ситниковой возбудили дело по статье о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.