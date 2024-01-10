Чита, 10 января, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Сбор подписей в поддержу кандидата на должность президента России Владимира Путина продолжается в Забайкальском крае. В том числе свою поддержку главе государства выразили Ламы и верующие Читинского дацана, сообщили 10 января в российском Фонде содействия буддийскому образованию и исследованиям.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Ламы и верующие Читинского дацана поставили подписи в поддержку Путина», — говорится в сообщении.

По сообщению телеканала «Россия 24», в буддийский храмовый комплекс прибыл мобильный волонтёр Ламы. Многочисленные верующие уверены, что сегодня такой многонациональной стране, как Россия, необходимо единство в независимости от вероисповедания.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. По решению Центризбиркома голосование пройдёт в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. Трёхдневное голосование на президентских выборах в России состоится впервые. Досрочное голосование запланировали с 25 февраля по 14 марта.

Выборы президента пройдут в новых регионах, где действует военное положение. В декабре представители Минобороны и ФСБ сочли возможным проведение президентских выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря во время церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. С такой просьбой к президенту обратился спикер парламента ДНР Артём Жога. В свою очередь, Путин ответил согласием. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Путину доверяют более 78% россиян.

Сопредседатель избирательного штаба Путина Марьяна Лысенко 8 января заявила, что по всей России в поддержку самовыдвижения действующего главы государства на выборах президента собрали свыше 1,3 млн подписей.

Первую партию подписей из Подмосковья в поддержку Путина в центральный штаб привезли 30 декабря. В штаб Путина 6 января доставили подписи в поддержку действующего президента из 25 регионов России.