Анадырь, 10 января, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин противопоставил доброту советской мультипликации современным западным мультфильмам-боевикам, в которых герои постоянно заняты истреблением друг друга.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«Там всё стреляет, скачет, бегает, через полчаса башка отвалится от этого фильма. Как дети только это выдерживают. Наши советские мультики, конечно, совсем другого качества, эмоциональное воздействие, эстетическое воздействие совсем другое на формирующегося человека оказывают», — заявил глава государства на встрече с жителями Чукотки в Анадыре.

Говоря о доступности советских мультиков в хорошем качестве, Путин удивился. Он отметил, что не знал о проблеме, так как думал, что в интернете всё есть по нажатию одной кнопки, но признал, что она существует, если о ней говорят. В целом президент подчеркнул, что в стране продолжается поддержка анимации.

Как сообщало ИА Регнум, Путин назвал мультфильм, который, по его мнению, обязан посмотреть каждый. Им оказался «Про зайца и про волка». На замечание о том, что в данном мультфильме присутствует пропаганда табакокурения, Путин заявил, что она сейчас везде есть. Он подчеркнул, что важно не наличие, а правильная оценка происходящего на экране. Об этом он сказал в 2017 году на Медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ).