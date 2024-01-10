Вашингтон, 10 января, 2024, 14:35 — ИА Регнум. За время специальной военной операции Украина потеряла тысячи самых опытных и мотивированных бойцов, сообщила 10 января американская газета The Wall Street Journal.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Издание отметило, что украинское контрнаступление закончилось, не успев начаться.

«Это не Вторая мировая война. Это Первая мировая война и окопы», — рассказал изданию неназванный представитель СБУ, комментируя происходящее.

Другой источник заявил, что поддержка Киева со стороны США колеблется на фоне «внутренних политических разборок».

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин описал его как полный провал.

В декабре министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 «Леопардов». Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.