Белгород, 10 января, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности. Об этом 10 января сообщила мэрия города в Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

«РСЧС: город Белгород, авиационная опасность», — говорится в сообщении.

До этого Мэрия 3 января предупреждала жителей города и Белгородского района об авиационной опасности. Предупреждение действовало около получаса.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря украинские войска нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Из-за этого погибли 25 мирных жителей и ещё более ста человек получили ранения. Позднее ВСУ продолжили наносить ракетные удары и с помощью дронов атаковать Белгород и Белгородскую область.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 9 января заявил, что торговые центры Белгорода сократили время работы. По его словам, теперь они будут закрываться в 20:00 мск.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забывать, что ракеты, использовавшиеся украинской армией для ударов по центру Белгорода в канун Нового года, произвели в ФРГ, США, Франции и других странах.