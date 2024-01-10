Вильнюс, 10 января, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Вильнюс, где у него пройдёт встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Об этом 10 января говорится в заявлении на сайте президента прибалтийской республики.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«В среду президент Науседа встретится с … Владимиром Зеленским, который прибывает в Литву», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе встречи стороны обсудят ситуацию с украинским конфликтом, поддержку Киева и интеграцию в Европейский союз и НАТО.

Ранее глава киевского режима сообщил, что 10 января прибудет с визитом в Вильнюс, а 11 января — в Ригу и Таллин.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 13 декабря после визита в США неожиданно прибыл в Норвегию. В ходе визита глава киевского режима встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

Перед этим, 11–12 декабря Зеленский ездил с визитом в США, где посетил Конгресс США, выступил в нём с речью и встретился с сенаторами от обеих партий и спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Как заявил член Сената Эрик Шмитт, выступление Зеленского не привнесло какой-либо новой информации какой-либо новой информации и было «старым хламом».