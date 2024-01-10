Анадырь, 10 января, 2024, 13:48 — ИА Регнум. У всех, кто защищает Россию с оружием в руках, должны быть равные условия, Минобороны должно доработать этот вопрос, заявил 10 января президент Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть поставлены в равные условия. Они все должны быть приравнены к тем людям, которые защищают интересы родины с оружием в руках и сейчас», — сказал Путин.

Речь шла, в частности, об ополченцах Донбасса, участвовавших в боевых действиях ещё до начала СВО, и о ситуации, когда доброволец, получивший ранения до начала спецоперации, не может сейчас получить статус ветерана боевых действий.

Президент заявил, что дал Министерству обороны России поручение доработать этот вопрос.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3858817" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путина научили чукотскому

Путин также прокомментировал ситуацию с отпусками участников СВО после ранений. Глава государства сообщил, что раненые получают возможность использовать положенное свободное время, если они по каким-то причинам до сих пор не сделали этого. Он добавил, что лично следит за этим.

Президент 28 апреля прошлого года подписал закон о наделении участвующих в СВО добровольцев и участвовавших в боевых действиях с 11 мая 2014 года ополченцев Донбасса статусом ветерана и инвалида боевых действий.

В начале августа минувшего года в правительстве заявили о расширении категории тех, кто может получить удостоверения ветеранов боевых действий. Их могут получить ополченцы Донбасса и добровольцы СВО.