Путин поручил доработать вопрос статуса участников боевых действий
Анадырь, 10 января, 2024, 13:48 — ИА Регнум. У всех, кто защищает Россию с оружием в руках, должны быть равные условия, Минобороны должно доработать этот вопрос, заявил 10 января президент Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря.
«Все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть поставлены в равные условия. Они все должны быть приравнены к тем людям, которые защищают интересы родины с оружием в руках и сейчас», — сказал Путин.
Речь шла, в частности, об ополченцах Донбасса, участвовавших в боевых действиях ещё до начала СВО, и о ситуации, когда доброволец, получивший ранения до начала спецоперации, не может сейчас получить статус ветерана боевых действий.
Президент заявил, что дал Министерству обороны России поручение доработать этот вопрос.
Путин также прокомментировал ситуацию с отпусками участников СВО после ранений. Глава государства сообщил, что раненые получают возможность использовать положенное свободное время, если они по каким-то причинам до сих пор не сделали этого. Он добавил, что лично следит за этим.
Президент 28 апреля прошлого года подписал закон о наделении участвующих в СВО добровольцев и участвовавших в боевых действиях с 11 мая 2014 года ополченцев Донбасса статусом ветерана и инвалида боевых действий.
В начале августа минувшего года в правительстве заявили о расширении категории тех, кто может получить удостоверения ветеранов боевых действий. Их могут получить ополченцы Донбасса и добровольцы СВО.