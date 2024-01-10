Анадырь, 10 января, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал главный результат страны в ушедшем 2023 году. Как он заявил во время общения с жителями Чукотки 10 января, это самодостаточность России во всех смыслах.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«Главное, что мы показали сами себе и всему миру, что Россия самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперёд, уверенно смотрящая вперёд. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, во время конференции «Итоги года» 14 декабря Путин рассказал, от чего зависит суверенитет страны. По его словам, без него не будет той России, которую знают сейчас, в том виде, в котором она существовала тысячи лет. Речь идёт об укреплении безопасности, общественного суверенитета, обеспечении прав граждан и безопасности, добавил президент. Путин подчеркнул, что будущее каждой страны, и России в том числе, зависит от финансовой и технологической независимости государства.

Ранее, 5 октября, он также заявил, что величие России кроется в суверенитете, а он основывается на самодостаточности в таких сферах, как технологии, финансы, экономика, оборона и безопасность страны, а в июне он заявил, что Россия займется укреплением суверенитета во всех областях, но при этом останется открытой для равноправного сотрудничества.