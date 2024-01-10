Санкт-Петербург, 10 января, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен. Об этом стало известно 10 января.

Владимир Футерман/ИТАР-ТАСС Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен

Свою должность он занимал в период с 2003 по 2006 год. После этого был главой комитета по благоустройству. За время карьеры Виролайнен стал известен как значимый бизнесмен, среди активов которого были яхт-клуб и несколько предприятий, также он готовил территорию для Витебской развязки.

«Человечность, искренняя честность, высокий профессионализм вместе с простотой общения были определяющими его чертами. Для многих он был и останется заботливым, любящим мужем, отцом и дедушкой, талантливым, ответственным руководителем, внимательным, отзывчивым коллегой, надёжным, преданным другом», — привело сообщения родных и близких ушедшего издание «Петербургский дневник».

Прощание с Виролайненом пройдёт в пятницу, 12 января, в храме святителя Алексия митрополита Московского на территории Госпиталя для ветеранов войн. Причина смерти не сообщается.

Виролайнен родился в 1948 году, в 1971 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1989 году — Ленинградскую высшую партийную школу. Работал фрезеровщиком, инженером-технологом, служил в Советской армии. В 70-х годах был начальником цеха завода железобетонных изделий. В период с 1988 по 1990 год занимал должность заведующего отделом городского хозяйства и транспорта, позднее — руководящие должности в различных предприятиях.