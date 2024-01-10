Москва, 10 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. В России сформируют пять дивизий и одну бригаду морской пехоты Военно-морского флота (ВМФ). Об этом 10 января сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

РИА Новости/Павел Лисицын

«В среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии ― в бригаду», ― уточнил в интервью газете «Красная звезда» Евменов.

Он пояснил, что это делается в целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ.

Сроки создания дивизий главком ВМФ не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил России. В соответствии с документом, их штатная численность должна составить 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военнослужащих.

1 декабря в Минобороны заявили, что предельная численность ВС России стала больше на 170 тысяч военных и теперь будет составлять 1 млн 320 тысяч военнослужащих. При этом рост численности военнослужащих произойдёт поэтапно за счёт желающих пройти военную службу по контракту. В министерстве также заявили об отсутствии планов существенно увеличивать призыв на срочную службу или проводить дополнительную мобилизацию.

В Минобороны пояснили, что наращивание боевого состава и численности Вооружённых сил является реакцией на деятельность НАТО.

25 декабря Путин во время церемонии подъёма флагов на новых кораблях ВМФ в Санкт-Петербурге заявил, что Россия укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана.