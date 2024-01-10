Вашингтон, 10 января, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Экс-барабанщик немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак скончался на 62-м году жизни. Об этом 10 января сообщил портал TMZ.

Донат Сорокин/ТАСС Экс-барабанщик рок-группы Scorpions Джеймс Коттак

По словам дочери музыканта, Тоби, её отец скончался утром 10 января в Луисвилле (штат Кентукки), где он родился и проживал с 1987 года.

Точную причину смерти бывшего барабанщика Scorpions пока не установили.

Джеймс Коттак играл в хард-рок-группе Scorpions с 1996 по 2016 год, записав в её составе шесть альбомов и покинув музыкальных коллектив из-за проблем с алкоголем.

Барабанщик также участвовал в записи двух альбомов группы Kingdom Come и играл с группами Montrose, Warrant и Wild Horses. Также он основал собственный музыкальный коллектив, получивший название Kottak.