Подольск, Московская область, 10 января, 2024, 13:06 — ИА Регнум. К 146 из 176 домов микрорайона Климовск в Подольске возобновили подачу отопления. Об этом 10 января сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

РИА Новости

«Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176», — написал он.

Глава региона уточнил, что семь из ранее подключенных к отоплению домов пришлось отключить из-за утечек из отопительной системы, в результате чего сейчас осталось подвести тепло ещё к 37 домам.

Как сообщало ИА Регнум, во время морозов в Московской области микрорайон Климовск остался без отопления и электроснабжения из-за аварии на теплотрассе. Без тепла остались 170 домов, и с 5 января в Подольске ввели режим ЧС.

По словам Воробьёва, аварию допустил владелец частной котельной. СК 7 января возбудил уголовное дело по этому факту, а 9 января начальника котельной и генерального директора завода задержали.

Позднее, 9 января, губернатор Подмосковья пообещал запустить отопление во все дома в Климовске до утра 10 января. При этом он уточнил, что полностью устранить последствия аварии на котельной планируют к середине следующей недели.