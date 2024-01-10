Анадырь, 10 января, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Все потребности спецоперации финансируются в полном объёме, если есть задержки — это бюрократические сбои. Об этом 10 января во время рабочей поездки на Чукотку заявил президент Владимир Путин.

«Это бюрократические сбои, нужно понять, где именно они происходят», — заявил президент.

Глава государства пообещал разобраться с конкретными примерами жалоб на задержку выплат за СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября 2023 года на встрече с избранными главами регионов Путин заявил, что поддержка российских бойцов и членов их семей является не только служебным, но и нравственным долгом для всех уровней власти.

Министр обороны Сергей Шойгу 9 января назвал приоритетом ведомства соцобеспечение участников спецоперации и членов их семей. Как пояснил глава Минобороны, гарантии касаются получения статуса ветерана боевых действий, выплат, приобретения жилья, медицинского обслуживания, а также реабилитации и санаторно-курортного лечения.

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