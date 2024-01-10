Анадырь, 10 января, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с жителями Чукотки 10 января, что ситуация с отпусками бойцов СВО после ранений исправляется, и они получают возможность использовать положенное свободное время, если не сделали этого сразу.

«Насколько я знаю, ситуация исправляется, и люди получают возможность поехать в отпуск. А если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что в такой ситуации военнослужащий должен иметь возможность провести отпуск вне зоны боевых действий в следующие шесть месяцев, и отгулять и за текущие полгода, и за предыдущие. Президент подчеркнул, что правило уже реализуется, он лично следит за его выполнением, но ещё раз обратит на него внимание Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Путин поручил Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО и МВД обеспечить участникам спецоперации не менее 14 дней отпуска раз в шесть месяцев. Как тогда отметил президент, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно время не включается в дни отпуска. Позднее, в сентябре, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отправила запрос в Минобороны и получила ответ по теме отпусков мобилизованных военных, в частности, что озвученное Путиным правило реализуется. Начальник штаба планирует отпуска с учётом выполнения задач воинской части, в штабе составляется график, получить информацию о ротации при этом невозможно, поскольку она засекречена.