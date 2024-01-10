Анадырь, 10 января, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Многодетные семьи на Дальнем Востоке следует освободить от налога на единственное жильё. Об этом заявил 10 января президент России Владимир Путин во время рабочей поездки на Чукотку.

«Безусловно, такая возможность есть. Я это поддерживаю и попрошу правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета это проработать», — сказал Путин, добавив, что это решение примут в ближайшее время.

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