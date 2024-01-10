Москва, 10 января, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Учительнице начальных классов из Московской области пришлось праздновать Новый год с миллионными долгами. Мошенники прямо перед праздниками вынудили взять женщину многомиллионные кредиты, убедив что её деньги без её согласия уходят главарю РДК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денису Капустину (внесён в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Женщина узнала об обмане, только когда приехала по поддельной повестке на Лубянку, где один из сотрудников рассказал учительнице, что её обманули, и направил пострадавшую в ближайший отдел полиции. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Известия/Дмитрий Коротаев

В середине декабря в полицию обратилась 61-летняя учительница начальных классов одной их подмосковных школ Одинцовского района Татьяна Ш. Женщина рассказала, что 7 декабря ей позвонил незнакомец, он представился сотрудником Центробанка и сообщил Татьяне, что с её счетов кто-то пытается перевести деньги на счета главаря украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус».

Чтобы прекратить спонсирование террориста Капустина, по словам звонившего, необходимо было как можно скорее сменить счета. Также мужчина убедил учительницу, что на неё уже оформили кредиты в четырёх разных банках. Якобы Центробанк уже вычислил недобросовестных сотрудников, которые такое допустили, но этого недостаточно. Чтобы их изобличить, Татьяне нужно было обратиться в эти банки и оформить новые кредиты, после чего перевести все деньги на «безопасные счета». Женщина была сбита с толку и напугана. Голос в трубке всё время её торопил и не давал ей собраться с мыслями. Мужчина переключил звонок на «следователя ФСБ». На этот раз в трубке зазвучал уверенный женский голос, который заново повторил историю о кредитах и террористах и убедительно просил Татьяну следовать всем инструкциям. Позже в мессенджер учительнице даже прислали фотографию повестки о вызове на допрос на Лубянку в управление ФСБ. Учительница сразу отправилась в банк, два дня она ходила по разным отделениям и оформляла кредиты, а полученные деньги переводила на указанные мошенниками счета. Когда с этим было покончено, женщина отправилась по повестке, присланной мошенниками, в приёмную ФСБ. Но сотрудника, к которому должна была обратиться женщина, там никогда не было. Татьяне предложили обратиться в полицию, так она узнала, что стала жертвой обмана.

«В период с 7 по 9 декабря 61-летняя заявительница оформила несколько кредитов и перевела через банкоматы на неизвестные счета 4 470 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По заявлению учительницы сейчас проводится проверка. Известно, что Татьяна Ш. более 30 лет работает в школе. За свой труд она была отмечена множеством грамот и благодарностей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что москвичка отдала мошенникам 400 тысяч, чтобы деньги не попали к лидеру РД* Денису Капустину, который в составе диверсионно-разведывательных групп проник на территорию Брянской области в марте 2023 года. Капустин заочно получил пожизненный срок за оборот оружия, взрывных устройств и совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти.