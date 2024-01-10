Анадырь, 10 января, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, который находится на Чукотке с рабочей поездкой, сообщил, что министр финансов Антон Силуанов доложил ему об итогах года. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Анадыря.

«Только что, вот прямо только что закончил разговор с министром финансов, правда, по другим вопросам. Он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год», ― сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что, по словам главы Минфина, бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно.