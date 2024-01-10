Анадырь, 10 января, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил против возможности использовать материнский капитал для покупки автомобиля. Об этом он заявил 10 января на встрече с жителями Чукотки в Анадыре.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и Министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», — заявил президент.

Материнский капитал — выплата от государства для семьи, в которой родился ребёнок. Сумма варьируется в зависимости от числа детей, с 2020 года выплачивается в том числе за первенца. С 1 февраля 2024 года за первого и второго ребёнка семья получит 524,5 тыс. и 693,1 тыс. рублей соответственно. Сейчас потратить материнский капитал можно на новое жильё или оплату ипотеки, услуги по уходу и присмотру за детьми, учёбу и детские сады, товары и услуги для адаптации детей-инвалидов. Сумму также можно не тратить, а отложить как накопительную пенсию.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря Госдума приняла в третьем чтении закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребёнка. Согласно ему, выплаты получат только россияне на момент рождения ребёнка и только, если ребёнок по рождению является гражданином России. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях материнский капитал смогут получить граждане России независимо от сроков приобретения гражданства.