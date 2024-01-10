Москва, 10 января, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Двое полковников ФСБ России, обвиняемых военным следствием в получение крупной взятки от настоятеля московского католического храма святого Людовика, признали вину. При этом офицеры Евгений Лобанов и Денис Карманов не согласились с квалификацией вменяемого им преступления. Это следует из материалов дела.

Иван Шилов ИА REGNUM

Они настаивают на том, что дело нужно переквалифицировать на статью 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщил ТАСС.

По версии следствия, с марта по октябрь 2023 года Карманов и Лобанов получили деньги от настоятеля храма святого Людовика, пообещав ему принятие решения в его пользу в арбитражном суде. Речь идёт о почти 20 млн рублей. Часть денег обнаружили у обвиняемых в ходе обыска в их домах.

Защита обвиняемых настаивает, что офицеры не имели никакой возможности повлиять на суды, поэтому их действия стоит квалифицировать как мошенничество.

В настоящее время полковники ФСБ находятся под стражей в одном из СИЗО Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января троих офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на сумму свыше 5 млрд рублей. СК расследует дело в отношении трёх сотрудников управления «М» ФСБ: Алексея Царёва, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Ушакову предъявили обвинение в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения. Его взяли под стражу.

Двое других обвиняемых, Манышкин и Царёв, заключили сделку со следствием и дали показания. Фигурантов поместили под домашний арест.

22 декабря в отношении двух сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве возбудили дело за получение взяток. По данным следствия, начальник и инспектор отделения противодействия незаконной трудовой деятельности отдела по контролю в сфере миграции получили взятки от сотрудников коммерческих организаций. За вознаграждение они обещали не принимать в отношении них меры административного воздействия за нарушение миграционного законодательства на строительных объектах.