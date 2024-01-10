Обвиняемые в крупной взятке два полковника ФСБ признали вину
ТАСС: два полковника ФСБ признали вину по делу о взятке в ₽20 млн
Москва, 10 января, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Двое полковников ФСБ России, обвиняемых военным следствием в получение крупной взятки от настоятеля московского католического храма святого Людовика, признали вину. При этом офицеры Евгений Лобанов и Денис Карманов не согласились с квалификацией вменяемого им преступления. Это следует из материалов дела.
Они настаивают на том, что дело нужно переквалифицировать на статью 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщил ТАСС.
По версии следствия, с марта по октябрь 2023 года Карманов и Лобанов получили деньги от настоятеля храма святого Людовика, пообещав ему принятие решения в его пользу в арбитражном суде. Речь идёт о почти 20 млн рублей. Часть денег обнаружили у обвиняемых в ходе обыска в их домах.
Защита обвиняемых настаивает, что офицеры не имели никакой возможности повлиять на суды, поэтому их действия стоит квалифицировать как мошенничество.
В настоящее время полковники ФСБ находятся под стражей в одном из СИЗО Москвы.
Как сообщало ИА Регнум, 8 января троих офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на сумму свыше 5 млрд рублей. СК расследует дело в отношении трёх сотрудников управления «М» ФСБ: Алексея Царёва, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Ушакову предъявили обвинение в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения. Его взяли под стражу.
Двое других обвиняемых, Манышкин и Царёв, заключили сделку со следствием и дали показания. Фигурантов поместили под домашний арест.
22 декабря в отношении двух сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве возбудили дело за получение взяток. По данным следствия, начальник и инспектор отделения противодействия незаконной трудовой деятельности отдела по контролю в сфере миграции получили взятки от сотрудников коммерческих организаций. За вознаграждение они обещали не принимать в отношении них меры административного воздействия за нарушение миграционного законодательства на строительных объектах.