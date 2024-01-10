Киев, 10 января, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Украинское издание «Страна. ua» 10 января опубликовало видео с комментарием «ТЦК уже в Варшаве!». На кадрах украинцу выписывают повестку в военкомат, действие происходит в столице Польши, сообщило издание.

Кадр из видео

На видео засняли двух мужчин. Человек в камуфляже протягивает другому мужчине бумагу, заявляя, что нужно как можно скорее покинуть пределы Польши и явиться в ТЦК (территориальный центр комплектования — военкомат) по месту жительства.

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Женщина, которая сняла видео, заявила, что сотрудники военкоматов уже работают в Варшаве. Мужчина в камуфляже попросил её прекратить съёмку.

Кадры распространились в соцсетях. Издание обратило внимание на автомобиль с чёрными номерами, которыми на Украине пользуются военные. В эту машину сел мужчина в камуфляже.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине стали чаще забирать людей в ВСУ в ночное время. Случаи такой насильственной мобилизации участились в сёлах. По словам очевидцев, сотрудники ТЦК выбивают двери, если им не открывают. Так, в одном из сёл Киевской области за ночь забрали 70 человек.

Министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко Бушман заявил в интервью Welt am Sonntag, что мужчин, покинувших Украину, Германия выдавать не будет.