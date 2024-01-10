Берлин, 10 января, 2024, 11:23 — ИА Регнум. В Германии новая партия «Союз Сары Вагенкнехт» выступила за переговоры России и Украины. О желании добиться мирных переговоров по конфликту на Украине говорится в материале «РИА Новости».

Максим Гучек/РИА Новости

В статье говорится, что депутат бундестага Сара Вагенкнехт и её единомышленники против дальнейшего вооружения киевского режима и за начало переговоров между Москвой и Киевом. Депутат также напомнила о стамбульских переговорах в марте 2022 года. По её словам, ещё тогда конфликт можно было решить миром. Соратник немецкого депутата Фабио де Маси и вовсе считает, что необходимо обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы восстановить диалог с российской стороной.

Помимо этого, немецкая партия выступила с жёсткой критикой в адрес США и НАТО. Депутаты напомнили, что коллективный Запад за последние несколько лет вторгся в пять стран, а от агрессии США погибли более миллиона человек.

Первый съезд партии «Союз Сары Вагенкнехт» состоится в Берлине в конце января. В июне 2024 года пройдут выборы в Европарламент, на которых партия рассчитывает получить минимум 10%.

В материале также говорится, что, по мнению политолога Олега Бондаренко, у новой немецкой партии есть шансы на успех. Эксперт считает, что партия вполне может получить голоса на выборах. Политолог добавил, что Вагенкнехт представляет собой классического левого политика, который воспринимает Россию в качестве альтернативного США центра силы.

Как сообщало ИА Регнум, затянувшиеся боевые действия на Украине подталкивают США и ЕС к необходимости переговоров Киева с Москвой. Так, в ноябре 2023 года вопрос мирных переговоров Украины с Россией стал предметом дискуссии между представителями более чем 50 поддерживающих Киев стран. Ряд американских военных чиновников в частном порядке называл ситуацию на фронте патовой.

Представители G7, ряда стран Глобального Юга и представители Киева в декабре 2023 года тайно обсудили возможность мирных переговоров с Россией. В частности, стороны обсудили «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского и принципы потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что Киеву, чтобы начать переговоры с Москвой, нужно сначала скорректировать законодательство, запрещающее вести диалог о мире. Позднее, 18 октября, российский лидер добавил, что театральных жестов со стороны Киева недостаточно и необходимы реальные шаги, а именно отменить запрет на переговоры с российской стороной.

При этом Путин 19 декабря подчеркнул, что если киевский режим захочет идти на переговоры с Россией, то такие переговоры возможны, однако Россия будет исходить из своих интересов. Глава государства подчеркнул, что от целей, поставленных перед началом СВО, Россия не откажется.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 декабря заявил, что предпосылок для мирных переговоров с Киевом пока нет.