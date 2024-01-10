Москва, 10 января, 2024, 10:07 — ИА Регнум. На данный момент происшествий с россиянами в Эквадоре не зафиксировали, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

AP/TASS

«Слава Богу, на данный момент не было зафиксировано никаких происшествий с нашими соотечественниками», — заявила дипломат.

Она отметила, что в Эквадоре резко активизировались организованные преступные группировки. Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна находится в состоянии внутреннего вооружённого конфликта. По данным полиции, по меньшей мере 10 человек, включая двух правоохранителей, погибли в ходе беспорядков в Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболе.

Как сообщало ИА Регнум, президент Эквадора Нобоа, победивший на президентских выборах 15 октября, объявил о начале действия в стране режима внутреннего вооружённого конфликта на фоне массовых беспорядков с вооружёнными нападениями и захватом заложников в различных городах. Глава государства 9 января объявил 22 банды террористическими, затем армия стянула в центр столицы военную технику. Действия властей вызвали волну беспорядков и столкновений в различных городах. Преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле подрывали самодельные бомбы.

На фоне беспорядков 10 января главари двух крупнейших преступных группировок бежали из тюрьмы. Это были Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито и Фабрисио Колона Пико. Они руководят соответственно бандами «Лос-Чонерос» и «Лос-Лобос». В тюрьмах Эквадора заключенные взяли в заложники 139 человек, включая 14 административных работников.

Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу 10 января. В свою очередь, посольство России в Гуаякиле настоятельно рекомендовало соотечественникам воздержаться от поездок по территории страны и отказаться от посещения Эквадора в ближайшее время.