Пхукет, Таиланд, 10 января, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Судно с шестью российскими туристами, в том числе четырьмя детьми, затонуло неподалеку от Пхукета, сообщил 10 января новостной портал Phuket News.

Phuket Marine Office

Отмечается, что всех граждан России и троих членов экипажа спасли. Затонуло прогулочное судно Martini.

Инцидент произошёл 9 января у острова Хе. Martini зафрахтовали российские туристы. Судно отправилось с Пхукета на экскурсию по окрестным островам и примерно в 11:50 мск начало заполняться забортной водой.

Портал отметил, что судно стояло в этот момент в бухте Нам Бо на якоре. Заполнение водой началось из-за поломки системы откачки воды из двигательного отсека. В итоге Martini затонуло.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря поблизости от Пхукета катер с семью российскими туристами, в том числе тремя детьми, столкнулся со скалами. В результате погибла пятилетняя девочка.

Как сообщило издание Bangkok Post, в крови капитана судна обнаружили следы амфетамина. Кровь на анализ также взяли у помощника капитана.