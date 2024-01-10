Москва, 10 января, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Проводя тайные встречи по Украине в Эр-Рияде, глава киевского режима Владимир Зеленский пытается привлечь внимание к Киеву. Это не более чем пиар и не имеет никакого отношения к разрешению украинского кризиса. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам дипломата, такая информационная шумиха создаётся, чтобы поддерживать иллюзию политической активности, увести внимание мировой аудитории в сторону от реальных процессов возможного урегулирования.

«Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами, это пиар режима Зеленского», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, по данным источников агентства Bloomberg, представители G7, ряда стран глобального Юга и представители Киева в декабре тайно обсудили возможность мирных переговоров с Россией. Встреча состоялась в Эр-Рияде. Источники упомянули Индию, Турцию, Саудовскую Аравию.

Обсуждали так называемую «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского и принципы потенциального взаимодействия с Россией в будущем. Никакого значительного прогресса на переговорах в Эр-Рияде стороны не достигли.

Собеседники издания отметили, что представители Киева и G7 продолжали сопротивляться призывам стран глобального Юга перейти к непосредственному взаимодействию с Россией.

О состоявшейся в середине декабря тайной встрече по теме «формулы мира» 28 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уточнил, что на приглашение приехать откликнулись не все страны. Участники переговоров договорились вновь встретиться в начале 2024 года, сказал глава МИД России.

Согласно предложенной Зеленским «формуле мира», Россия должна остановить спецоперацию и уйти с той территории, которую Киев считает своей — за границы 1991 года. Также Киев потребовал в рамках этой формулы освободить пленных, обеспечить «территориальную целостность» Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 декабря заявил, что предпосылок для мирных переговоров с Киевом нет. Он напомнил, что украинские власти на законодательном уровне запретили себе переговоры с Россией. Искать же «формулу мира» без участия России — абсурд, подчеркнул представитель Кремля.