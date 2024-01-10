Южно-Сахалинск, 10 января, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Вулкан Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды выбросил пепел на высоту 2,8 км, сообщили 10 января в пресс-службе управления МЧС по Сахалинской области.

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«Произошёл пепловый выброс на высоту 2,8 км над уровнем моря», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что шлейф от выброса пепла распространился на север на расстояние более пяти километров.

Эбеко, высота которого составляет 1156 м, активизировался в середине ноября 2016 года. Для него действует оранжевый цветовой код опасности для самолётов, так как вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября на Эбеко зафиксировали пепловый выброс высотой более двух километров над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до десяти километров.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 31 декабря сообщил о выбросе пепла на шесть с половиной километров над уровнем моря вулканом Ключевской на Камчатке.