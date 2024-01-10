Москва, 10 января, 2024, 09:15 — ИА Регнум. 75,3 тысячи жилищных кредитов на 276,6 млрд рублей оформлено в Сбере перед Новым годом и в дни новогодних праздников. Из них по программам льготной ипотеки с 15 декабря 2023 года по 8 января 2024 года банк выдал 48 тысяч кредитов на общую сумму 210,9 млрд рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Как сообщают в банке, программы с господдержкой стали драйвером спроса. Самыми популярными льготными программами жилищного кредитования стали «Семейная ипотека», «Господдержка», «Ипотека для IT», «Арктическая ипотека», «Дальневосточная ипотека». Аналитики онлайн-сервиса «Домклик» отметили, что «Семейная ипотека» после долгого перерыва вновь вышла на первое место по количеству выдач, опередив «Господдержку» — традиционно самую популярную программу.

«Больше всего ипотечных кредитов и по базовым, и по льготным программам было выдано в Московской области — 6,1 тысячи и Москве — 4,8 тысячи», — рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. По его словам, в пятёрку лидеров по количеству выдач в предновогодние две недели и в праздники вошли Краснодарский край — 4,6 тысячи кредитов, Санкт-Петербург — 3,7 тысячи и Тюменская область — 3 тысячи.