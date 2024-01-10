Анкара, 10 января, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Турция и Организация Объединённых Наций (ООН) разрабатывают предложения для доставки продовольствия нуждающимся странам. Об этом 10 января сообщил источник «РИА Новости» в Анкаре, участвующий в переговорах.

YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

Он также добавил, что по этой теме Анкара контактирует с Москвой.

«Со стороны ООН в координации с нами готовится ряд предложений для того, чтобы решить проблему продовольствия в нуждающихся странах», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что время от времени ведутся переговоры, согласования на техническом уровне.

Что касается возможного возобновления зерновой сделки в её первоначальном виде, собеседник считает, что в нынешних условия, когда продолжаются боевые действия, это очень сложно.

«Но усилия Анкары продолжаются», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, черноморская инициатива (зерновая сделка) при участии России, Украины, Турции и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. МИД России неоднократно указывал на то, что для её продления нет оснований, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продукции с Украины в благополучные западные страны, а условия российской стороны не выполняются.

В 2023 году после выхода России из этого соглашения Минобороны объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Решение вступило в силу с 20 июля, теперь все страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 декабря заявила, что зерновая сделка будет возобновлена, как только с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе, снимут санкции. Она также подчеркнула, что сворачивание зерновой сделки не привело к катастрофе и глобальному дефициту продовольствия.

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сомневается в необходимости повторения зерновой сделки. Он отметил, что не видит в этом смысла. Он добавил, что организация находится на связи с обеими сторонами и пытается выработать новые формы. Скорее, следует стремиться к созданию условий для свободной и безопасной навигации в Чёрном море, добавил генсек ООН.