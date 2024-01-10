Варшава, 10 января, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Тяжёлая ситуация, сложившаяся на пограничных переходах на польско-украинской границе из-за протеста перевозчиков, не разрешится ещё долгое время. Она не изменится даже через месяц после завершения блокады. Такое мнение в эфире украинского Radio NV высказал журналист Марек Серант.

WOJTEK JARGILO/EPA/ТАСС

Происходящее на границе Польши и Украины ужаснуло корреспондента.

«Был на польско-украинской границе, возвращался из Киева в Варшаву и лично видел очереди по одну и другую сторону на границе», ― рассказал Серант.

Он отметил, что уровень безопасности людей в очередях не соответствует тому, что ожидает увидеть человек XXI века. По его словам, люди стоят в очередях по 12 часов, доходит до столкновений, до страшных вещей на дорогах.

«Люди умирают, люди ранены, умирают в очередях — это реально мы живем в XXI веке?» — задался вопросом журналист.

Он уверен, что огромные колонны машин останутся на польско-украинской границе даже после завершения протестов перевозчиков. Серант отметил, к такому развитию событий оказались не готовы ни Украина, ни Польша.

Как сообщало ИА Регнум, недопонимание между Польшей и Украиной возникло, когда польские власти совместно с Венгрией и Словакией ввели ограничения на импорт украинской агропродукции. Это произошло после отмены Еврокомиссией общего эмбарго на ввоз зерна с Украины в Евросоюз. После этого Киев подал иски в ВТО.

В сентябре польские власти заявили, что, если Украина продолжит поставки зерна на рынок страны, Варшава заблокирует её попытку вступить в ЕС. Отмечалось, что Польша в первую очередь соблюдает интересы собственных фермеров, а Украина продвигает свои интересы. После этого депутат Сейма Польши Кшиштоф Босак «выставил счёт» Украине за всю помощь, которую Варшава оказывала Киеву, в размере 101 млрд злотых (более $23 млрд).

Польские перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с ноября 2023 года. Они требуют восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сделав исключения для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Аналогичные акции протеста проходили на границах Украины с Венгрией и Словакией.

Представитель протестующих Роман Кондрув 3 января сообщил, что польские фермеры возобновляют блокирование границы с Украиной в пункте пропуска «Медика — Шегини». По его словам, фермеры получили от министра сельского хозяйства письмо о том, что тот согласен с их требованиями, однако, несмотря на это, они опасаются, что власти лишь тянут время.

Украинская Госпогранслужба 4 января сообщила о блокировке польскими фермерами пункта пропуска «Медика — Шегини» на границе с Украиной для движения грузовиков. Пункт стал четвёртым заблокированным переходом из восьми действующих между двумя странами, на этом направлении въезда на Украину ожидали на тот момент около 800 грузовиков.

Украинская служба 9 января сообщила о массовой пробке из более чем двух тысяч грузовиков на границе с Польшей в связи с блокировкой трёх пропускных пунктов. Как заявил представитель ведомства Андрей Демченко, заблокированы пункты пропуска «Рава Русская — Гребенное», «Краковец — Корчева» и «Ягодин — Дорогуск».