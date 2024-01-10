Донецк, 10 января, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Бойцы российской группировки «Юг» на донецком направлении в зоне проведения спецоперации сбили десять реактивных снарядов Vampire, выпущенных украинскими войсками. Об этом 10 января сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районе Марьинки в ДНР, а также десять реактивных снарядов Vampire», ― уточнил военный.

Также за сутки на донецком направлении украинская армия потеряла до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа и 122-мм гаубицу Д-30. Под удары российских военных попали живая сила и техника в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны.

Днём ранее, 9 января, в Минобороны сообщили о том, что средства противовоздушной обороны перехватили десять реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства. Кроме того, в районах Кривошеевки, Волчеяровки в ЛНР и Марьинки в ДНР сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января подразделения Вооружённых сил России перехватили 38 беспилотников ВСУ, шесть крылатых противокорабельных ракет «Нептун», 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун».

По данным Минобороны на 5 января, российские войска за неделю уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow. Также за этот период уничтожили 14 тактических ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.

За сутки 3 января российские средства ПВОперехватили восемь баллистических ракет «Точка-У», две переделанные зенитные ракеты С-200 и 34 реактивных снаряда ВСУ.