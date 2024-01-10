Красный Лиман, ДНР, 10 января, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России за прошедшие сутки обнаружили и подавили более 20 средств поражения ВСУ в районах Торского и Червоной Дибровы на краснолиманском направлении, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Подразделения артиллерии группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении поразили семь командно-наблюдательных и четыре опорных пункта украинских войск», — приводит его слова ТАСС в среду, 10 января.

Кроме того, расчёты FPV-дронов уничтожили в районе Серебрянского лесничества свыше десяти украинских военных в укрытии. Всего на данном направлении Вооружённые силы Украины за сутки потеряли до 190 человек личного состава, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» и три пикапа.

Как передавало ИА Регнум, 8 января официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что ВС России в ходе боевых действий на краснолиманском направлении уничтожили 230 украинских военнослужащих. Также ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две САУ «Акация».