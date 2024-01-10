Москва, 10 января, 2024, 07:48 — ИА Регнум. ОАО «Российские железные дороги» («РЖД») полностью восстановило движение поездов по перегону Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги, где произошёл сход вагонов грузового поезда, сообщили в пресс-службе организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В сообщении отмечается, что ремонтные службы работали при температуре воздуха минус 37 градусов и в кратчайшие сроки восстановили более 400 метров пути, а также 200 метров соседней линии.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги сошли с путей 14 грузовых вагонов. В результате происшествия никто не пострадал.

К месту случившегося направили восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. Из-за схода грузовых вагонов было остановлено движение пассажирских поездов № 2 Москва — Владивосток и № 392 Чита — Благовещенск.

По факту произошедшего Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 63 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).