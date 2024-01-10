Киев, 10 января, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Украина находится в тяжелейшем положении с момента начала конфликта с Россией. Такой вывод сделал в своей статье, опубликованной 9 января, корреспондент американского телеканала CNN Михаил Бочурков, посетивший Одессу.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как отметил журналист, настроения украинцев стали мрачнее из-за политических разногласий на Западе, которые застопорили одобрение двух пакетов финансовой помощи Украине от США и ЕС на 61 и 52 миллиарда долларов соответственно.

В качестве иллюстрации Бочурков приводит слова жительницы Одессы, официантки, работающей в некогда популярном, а теперь полупустом кафе на два столика в центре города. Девушка пожаловалась, что люди с каждым месяцем становятся беднее, а ситуация продолжает ухудшаться.

Бочурков отмечает, что правительство Украины столкнулось с огромным дефицитом бюджета и уже поступает информация, что в феврале оно не сможет выплатить зарплаты госслужащим.

«Часики тикают громче, чем когда-либо», — констатирует Бочурков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не располагают средствами для дальнейшей военной поддержки Украины, а выделение новых пакетов военной помощи потребует одобрения со стороны Конгресса.

При этом в Конгрессе продолжаются переговоры по поводу предоставления Украине дополнительной финансовой и военной помощи по запросу президента США Джозефа Байдена в обмен на согласие Белого дома ужесточить миграционное законодательство и укрепить границы.