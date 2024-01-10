Саратов, 10 января, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Российские военные обезвредили в небе над Саратовской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что его сбили ночью 10 января силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области», — отметили в Минобороны.

Точное время отражения удара не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 января над Белгородской областью расчёты ПВО России перехватили украинский БПЛА и запущенный ВСУ снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». В Минобороны РФ добавили, что цели удалось уничтожить примерно в 19:30 по московскому времени (совпадает с местным).

Днём 9 января два украинских дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле. Из-за этого произошло возгорание, которое оперативно локализовали.

В Орле ещё один беспилотник ВСУ причинил повреждения многоквартирному дому. Взрывной волной в здании выбило стекла.