Киев, 10 января, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Число тяжелораненых военнослужащих Вооружённых сил Украины за последние несколько недель возросло более чем на 30%. Об этом во вторник, 9 января, сообщил телеканал ABC со ссылкой на главврача больницы в Днепре (бывший Днепропетровск).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что больница имени Мечникова в Днепре ежедневно принимает от 40 до 100 тяжелораненых украинских военных, в связи с чем хирурги проводят от 50 до 100 операций каждый день. По словам главврача, большинство операций проводится по ампутации.

По информации источника, ежемесячно порядка 30 тысяч военнослужащих ВСУ погибают или получают тяжёлые ранения.

Как передавало ИА Регнум, 9 января министр обороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом армии сообщил, что Вооружённые силы Украины за весь 2023 год потеряли свыше 215 тысяч бойцов и 28 тысяч единиц вооружения, в том числе бронированной техники. Глава ведомства подчеркнул, что на данный момент в рядах ВСУ наблюдается истощение личного состава ввиду отсутствия каких-либо успехов в зоне боевых действий, особенно при учёте провального контрнаступления.