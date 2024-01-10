ABC News: число тяжелораненых бойцов ВСУ выросло на 30% — 686-й день СВО
Наступивший 686-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован значительно увеличившимися за последние несколько недель потерями в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Телеканал ABC News со ссылкой на главного врача больницы им. Мечникова в Днепре Сергея Рыженко отмечает, что число тяжелораненых бойцов ВСУ выросло на 30%. По словам медика, в стационаре, расположенном в нескольких часах езды от места боевых действий, вынуждены проводить от 50 до 100 хирургических операций в сутки.
Тем временем на купянском направлении экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразили укреплённые блиндажи и бронетехнику ВСУ.
На донецком направлении экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил России атаковали опорные пункты и живую силу противника. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, сообщает 10 января Минобороны РФ.
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