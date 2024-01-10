Вашингтон, 10 января, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Военно-морские силы США перехватили в общей сложности 24 ракеты и беспилотных летательных аппарата, запущенных йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы) с территории Йемена, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

U.S. Navy. Mate Airman Eben Boothby Эсминец Donald Cook

По их информации, в результате удара никто не пострадал, а корабли не получили повреждений. В CNN уточнили, что атаку хуситов отражали три американских эсминца.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января Центральное командование США (CENTCOM) объявило, что несколько торговых судов в южной части Красного моря подверглись атаке со стороны хуситов. Экипажи этих кораблей утверждают, что поблизости от них падали баллистические ракеты.

При этом ни одно судно не заявило о каком-либо ущербе. В CENTCOM уточнили, что с 19 ноября в Красном море произошло по меньшей мере 24 подобных инцидента.

Военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа рассказал, что его организация атаковала судно Tage французского перевозчика CMA CGM, которое направлялось в Палестину. Он добавил, что команда этого корабля отказалась реагировать на предупреждения со стороны Военно-морских сил Йемена»

Агентство Reuters 4 января проинформировало о том, что стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, идущих из Азии в Европу, увеличилась более чем вдвое из-за атак хуситов на суда в Красном море.