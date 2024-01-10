Вашингтон, 10 января, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Российские модернизированные ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Куб» станут настоящим ночным кошмаром для Украины. Об этом 9 января пишет американское издание Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Первоначальная версия «КУБ-БЛА», представленная в 2019 году, уже обладала определенными потрясающими функциями. <…> Модернизация выглядит так, как если бы русские привязали кувалду к брюху дрона, а усиленная боеголовка превратила его в грозный ночной кошмар для врага», — говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, что обновлённая версия беспилотника «Куб» обеспечит мощный удар по целям на Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что госкорпорация «Ростех» собирается кратно нарастить выпуск дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также беспилотников «Тахион» и «Гранат» благодаря расширению производственных мощностей.

Кроме того, российские специалисты работают над созданием снарядов нового поколения, включая управляемые боеприпасы для самоходной гаубицы «Мальва».

Также специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали отвлекающий разведку противника ложный дрон «Лодырь». Генеральный директор организации Дмитрий Кузякин пояснил, что комплекс ложного оператора дрона «Лодырь» отвлекает на себя системы радиоэлектронной разведки противника на время боевого применения настоящего FPV-расчёта.