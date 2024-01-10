Кито, 10 января, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек погибли, ещё двое получили ранения в ходе беспорядков в эквадорском городе Гуаякиль. Об этом 10 января сообщил в ходе пресс-конференции с мэром города Акилесом Альваресом один из представителей городской полиции, видео опубликовал местный телеканал Guerreros Digitales.

Флаг Эквадора

«Восемь человек погибли, двое получили ранения, сгорели два автомобиля и два мотоцикла. Один сотрудник полиции получил огнестрельное ранение… четырнадцать человек задержаны в различных инцидентах», — заявил полковник полиции.

Мэр города Альварес уточнил, что за день было получено более 1 900 сообщений о преступлениях и беспорядках.

Обострение ситуации в сфере безопасности в Эквадоре произошло 7 января после беспорядков в тюрьмах и побеге из заключения главаря самой крупной в стране преступной банды. На следующий день президент Эквадора Даниэль Нобоа установил на 60 суток режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.

Действия властей вызвали волну беспорядков и столкновений в городах страны. Преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле зафиксированы подрывы самодельных бомб. По данным полиции, неизвестные менее чем за сутки похитили семерых стражей порядка в Кито и городе Мачала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 9 января президент Эквадора Нобоа ввёл в стране режим внутреннего вооружённого конфликта. Это произошло на фоне массовых беспорядков в стране с вооружёнными нападениями на граждан и захватом заложников.

Одним из таких инцидентов стала атака на студию эквадорского телеканала TC в городе Гуаякиле. Боевики ворвались в офис во время прямого эфира и взяли сотрудников компании в заложники.