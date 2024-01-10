Москва, 10 января, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Заслуженный деятель искусств, советский и российский киносценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин ушёл их жизни на 95-м году жизни. Об этом 9 января сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

blickpixel Траур

«Девятого января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич», — сказано в сообщении.

Болгарин является сценаристом фильмов: «Адъютант его превосходительства» (в соавторстве с Георгием Северским), «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Суровые километры», «Дума о Ковпаке: Набат», «Дума о Ковпаке: Буран», «Девять жизней Нестора Махно», «Секретный фарватер» и других.

Болгарин является заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю трудовую деятельность был награжден в 2010 году Орденом Дружбы. За сценарий фильма «Дума о Ковпаке» награжден золотой медалью имени А. Довженко. В 1986 году был награжден орденом «Знак почета».

Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов СК России выразили искренние соболезнования родным и близким Игоря Болгарина.

Добавляется, что о времени и месте прощания будет известно позднее.