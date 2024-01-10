Киев, 10 января, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского пытается через пиар-акции добиться от США предоставления помощи Украине, однако такая политика является ошибкой и не приносит результата. Об этом заявил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в интервью YouTube-каналу Politeka.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По его словам, Киев пытается выдвигать свои идеи как уникальные. Вместе с тем Небоженко наполнил, что, кроме Зеленского, в Вашингтон регулярно приезжают просить помощь главы других государств.

В такой ситуации руководитель киевского режима не кажется Соединенным Штатам кем-то исключительным. Политтехнолог также отметил, что раньше Киев запугивал американских кураторов угрозой скорого поражения.

Он добавил, что такой приём перестал работать.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря агентство Bloomberg написал, что Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон умолял Конгресс США одобрить новый пакет помощи Украине в размере $61 млрд. При этом он покинул американскую столицу без чёткого ответа со стороны властей Соединённых Штатов.

5 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что минобороны США не может поставить со своих складов вооружение Украине без одобрения со стороны конгрессменов. Однако он добавил, что у американского военного ведомства есть полномочия передать Киеву из собственных запасов вооружения на сумму $4,2 млрд.