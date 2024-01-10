Число погибших при обстреле ЦАХАЛ жилого дома в секторе Газа достигло 15
Газа, Палестина, 10 января, 2024, 05:36 — ИА Регнум. По меньшей мере 15 человек погибли в результате обстрела жилого дома в городе Рафах на юге сектора Газа со стороны Армии обороны Израиля, сообщило палестинское информационное агентство WAFA.
«По меньшей мере 15 человек погибли, ещё несколько получили ранения в результате обстрела авиацией (ЦАХАЛ. — Прим. ред.) жилого дома на западе Рафаха на юге сектора Газа», — говорится в материале.
Ранее издание Al Arabiya сообщало о восьми погибших в результате обстрела.
Как передавало ИА Регнум, 8 января организация «Врачи без границ» сообщила об ударе по убежищу своих сотрудников в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. В распространённой MSF публикации уточнили, что в результате удара ЦАХАЛ ранения получили четыре человека, в том числе пятилетняя дочь сотрудника организации.
Согласно данным министерства здравоохранения палестинского анклава, более 23 тысяч человек погибли, ещё 59 тысяч получили ранения в результате ударов Израиля по сектору Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.