Газа, Палестина, 10 января, 2024, 05:36 — ИА Регнум. По меньшей мере 15 человек погибли в результате обстрела жилого дома в городе Рафах на юге сектора Газа со стороны Армии обороны Израиля, сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«По меньшей мере 15 человек погибли, ещё несколько получили ранения в результате обстрела авиацией (ЦАХАЛ. — Прим. ред.) жилого дома на западе Рафаха на юге сектора Газа», — говорится в материале.

Ранее издание Al Arabiya сообщало о восьми погибших в результате обстрела.

Как передавало ИА Регнум, 8 января организация «Врачи без границ» сообщила об ударе по убежищу своих сотрудников в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. В распространённой MSF публикации уточнили, что в результате удара ЦАХАЛ ранения получили четыре человека, в том числе пятилетняя дочь сотрудника организации.

Согласно данным министерства здравоохранения палестинского анклава, более 23 тысяч человек погибли, ещё 59 тысяч получили ранения в результате ударов Израиля по сектору Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.