Вашингтон, 10 января, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Библиотека 42-го президента США «Центр Клинтона» удалила публикацию с фотографией этого бывшего американского лидера со своей страницы в социальных сетях из-за появления большого количества комментариев пользователей, заподозривших его в связях с финансистом Джеффри Эпстином, сообщил телеканал Fox News

(сс) Kate Wellington Билл Клинтон

Эпстина ранее обвинили в торговле несовершеннолетними.

По случаю дня печати учреждение опубликовало архивную фотографию Билла Клинтона с портативным компьютером, сделанную в 1998 году. Авторы публикации поинтересовались у подписчиков, кому, по их мнению, экс-президент мог адресовать свое первое электронное письмо.

Большинство пользователей предположило, что Клинтон отправил сообщение Джеффри Эпстину. После этого библиотека ограничила комментарии к публикации, а затем вовсе удалила запись.

Представитель Клинтона в свою очередь заявил, что на фотографии запечатлён момент, когда экс-президент отвечает на электронное письмо из космоса, отправленное астронавтом Джоном Гленном.

Джеффри Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для вовлечения в проституцию, а также в сговоре с целью вовлечения в такую деятельность. В начале июля 2019 года суд арестовал финансиста, а в августе 2019 года его нашли мертвым в камере.

При этом правоохранительные органы опубликовали перечень лиц, фигурирующих в деле Эпстина. Одна из свидетельниц утверждала, что финансист имел личные связи с Клинтоном, а сам бывший президент якобы является ключевым человеком, который может рассказать о миллиардере.