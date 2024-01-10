Буэнос-Айрес, 10 января, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Международные спортивные организации наложат санкции на Ассоциацию футбола Аргентины, если в законодательство страны будут внесены изменения, согласно которым местные футбольные клубы будут признаны акционерными обществами, сообщило испанское издание As.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Согласно информации источника, соответствующее предложение об изменении законодательства внёс президент Аргентины Хавьер Милей, однако Аргентинская спортивная конфедерация уже выступила против таких реформ.

Вмешательство государства в деятельность спортивных институций нарушает ряд положений Международного олимпийского комитета и Международной федерации футбола. Таким образом, участие сборной Аргентины по футболу в Кубке Америки и Олимпийских играх в Париже находится под угрозой.

«Действия исполнительной власти угрожают институциональности гражданских спортивных ассоциаций в целом, и поэтому весьма вероятно, что CONMEBOL лишит сборную Аргентины права участвовать в международных соревнованиях», — приводит As текст петиции, составленной Аргентинской спортивной конфедерацией.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря агентство Associated Press сообщило, что ФИФА может отстранить сборную Бразилии от международных турниров в случае вмешательства в выборы президента Бразильской конфедерации футбола. Кроме того, если ограничения вступят в силу, в международных соревнованиях также не смогут принимать участие бразильские футбольные клубы.