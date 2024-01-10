Кито, 10 января, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Заключенные пяти эквадорских тюрем взяли в заложники в общей сложности 125 сотрудников охраны и 14 административных работников этих исправительных учреждения, сообщила на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) служба исполнения наказаний Эквадора (SNAI).

Стены тюрьмы Mariya Sarkazm

При этом в двух тюрьмах правоохранительные органы смогли освободить 11 заложников после провидения соответствующих операций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее SNAI проинформировала о побеге из тюрьм Эквадора главарей двух крупнейших преступных группировок — Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито и Фабрисио Колона Пико. Они руководят соответственно бандами «Лос-Чонерос» и «Лос-Лобос».

9 января президент Эквадора Даниэль Нобоа, одержавший победу на выборах главы государства в середине октября, ввёл в стране режим внутреннего вооружённого конфликта. Это произошло на фоне массовых беспорядков в республике с вооружёнными нападениями и захватом заложников.

Одним из таких инцидентов стала атака на студию эквадорского телеканала TC в городе Гуаякиле. Боевики ворвались в офис во время прямого эфира и взяли сотрудников компании в заложники. После этого бандиты потребовали представить им возможность выйти в эфир.